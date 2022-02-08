Путин заявил, что обещал Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности

"В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам российского лидера, Порошенко тогда "иронизировал много по этому вопросу". "Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе", - продолжил Путин.

"Я считаю, что [Порошенко] наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства", - считает российский лидер. "Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - указал он.

Позднее президент РФ уточнил, что РФ готова предоставить Порошенко политическое убежище по гуманитарным соображениям. "Теперь обвиняют его, по-моему, в госизмене, - сказал Путин. - Я же не шутил, когда говорил: "Знаешь, придет еще время, мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище". По гуманитарным соображениям".