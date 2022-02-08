"Новый порядок" в Европе и убежище для Порошенко. Путин и Макрон провели встречу в Кремле

Российский лидер подчеркнул, что в случае военного конфликта между Москвой и НАТО победителей не будет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Запад могут продолжить переговоры по гарантиям безопасности с учетом ряда идей президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил во вторник журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что в случае военного конфликта между Москвой и НАТО победителей не будет, призвал Киев "набраться мужества" и начать выполнять минские соглашения и заявил о готовности предоставить политическое убежище экс-президенту Украины Петру Порошенко. ТАСС собрал основное, что стало известно о результатах почти шестичасовой встречи, которая прошла параллельно с переговорами канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена в Вашингтоне. О гарантиях безопасности США и НАТО, напомнил Путин, проигнорировали ключевые пункты российских предложений по гарантиям безопасности, хотя в них нет ни одного пункта, который в Москве считают невыполнимым.

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Тем не менее диалог продолжается - РФ подготовит и направит свой ответ на документы, полученные от Вашингтона и Брюсселя. Путин в общих чертах рассказал Макрону о сути российской реакции, но делиться деталями с журналистами не стал. В дальнейших переговорах могут быть использованы идеи французского лидера. "Ряд его идей, предложений, о которых пока еще рано говорить, все-таки я считаю вполне возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших наших совместных шагов", - сказал российский президент. Что именно предложил Макрон Путину, пока не известно. Прессе он заявил, что "новый порядок стабильности и безопасности в Европе" не должен строиться "за счет частичного пересмотра соглашений или <...> фундаментальных принципов" либо "за счет ущемления прав европейских государств". По его словам, в ближайшее время по гарантиям безопасности пройдут "содержательные дискуссии". Об угрозе конфликта с НАТО

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Европа, по словам Путина, может быть втянута в конфликт с Россией, если Украина станет членом НАТО и соберется военным путем решить вопрос Крыма: "Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 [Североатлантического договора]". "Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!" - заявил президент. Потенциал НАТО и Москвы несопоставим, признал он, однако РФ является одной из ведущих ядерных держав. "Победителей не будет", - предупредил Путин. Москва не хочет подобного развития событий и будет стремиться найти компромиссы, которые устроили бы всех, заверил российский лидер. О ситуации на Украине Путин подчеркнул, что альтернативы минским соглашениям для урегулирования ситуации на Украине нет, а Киеву придется "набраться мужества, признать то, что написано, <...> и работать": "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится".

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Он напомнил, что нынешнее руководство Украины шло на выборы под лозунгом решения вопроса в Донбассе мирным путем. "Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано, когда придет осознание того, что по-другому невозможно поступить", - добавил президент. При этом, по его словам, нет гарантий, что Киев не предпримет попытку реализовать военный сценарий: "Ведь дважды уже пытались. Кто гарантирует от третьей?" Говоря об обвинениях Запада в адрес Москвы относительно сосредоточения российских войск у границы с Украиной, Путин напомнил о симметричных действиях Киева: "Вот господин президент сказал: там Россия проводит учения, сосредоточила группировку большую. А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 [тыс.] или 125 тыс. человек в Донбассе там сосредоточены". Макрон подтвердил, что не видит альтернативы минским соглашениям, и пообещал напомнить о необходимости следовать им украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, с которым он планирует провести переговоры во вторник в Киеве. После этой поездки Путин и Макрон договорились созвониться и обменяться мнениями. О политическом убежище Порошенко Москва по-прежнему готова предоставить политическое убежище экс-президенту Украины, а ныне депутату Верховной рады Петру Порошенко, который является фигурантом уголовного дела.

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