Захарова: США подначивают претензии Японии к островам РФ, тормозя сотрудничество стран

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. США поддерживают на плаву искусственные территориальные претензии Японии к России, чтобы удержать обе страны от полномасштабного и перспективного сотрудничества. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев Live " во вторник.

Комментируя сделанные днем ранее заявления посла США в Японии Рама Эмануэля о том, что Вашингтон поддерживает Токио по вопросу "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признают суверенитет Японии над ними, дипломат отметила, что "Соединенные Штаты Америки за десятилетия сделали Японию из самостоятельного государства государством зависимым".

Как подчеркнула Захарова, Москва неоднократно указывала на "искусственное нагнетание истерики" и напряженности вокруг территориального вопроса, которым "озабочено японское руководство" и которому оно "посвящает все свое время", пренебрегая "выстраиванием нормальных и полноценных экономических, финансовых, культурных связей" с Россией. "Всю эту энергию, всю эту страсть они пускают в зацикленность на эту тему. И мы отмечали каждый раз искусственный характер этой проблемы и ее нагнетания, - продолжила представитель российского дипведомства. - - Она подогревается определенной частью политического истеблишмента Японии. Кто за ней стоит? Теперь посол Соединенных Штатов выступил в полный рост и об этом заявил. Были ли у нас в этом сомнения? Да никаких никогда не было".

Захарова пояснила, что Вашингтону так выгодно держать эту тему на плаву, потому что "этот искусственный вопрос не дает возможности японской стороне приступить к реализации полномасштабного, взаимовыгодного и перспективного сотрудничества с Россией, каким оно должно было быть".

Дипломат посоветовала главе американского диппредставительства в Японии "больше времени уделять информированию японской общественности о преступлениях США". "В частности о том, как Соединенные Штаты Америки, применяя ядерное оружие, бомбили мирных граждан этого государства в Хиросиме и Нагасаки. К сожалению, японская общественность очень мало знает о роли США в тех трагических для нее событиях. К сожалению, делается все, чтобы вымарать участие и роль Соединенных Штатах в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки", - заключила Захарова.