СВР: США стремятся сохранить присутствие в Сирии и не допустить стабилизации обстановки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вашингтон стремится сохранить свое присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в арабской республике. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Поступающая в СВР России информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в этой стране", - указали в СВР.

Также в СВР сообщили, что США намерены развернуть медиакампанию по инспирированию настроений протеста в САР. "В Вашингтоне намерены развернуть широкую медийную кампанию, в том числе в арабоязычных социальных сетях, по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе", - проинформировали в службе.

"Предполагается использовать сложное социально-экономическое положение для организации массовых антиправительственных выступлений, в ходе которых провоцировать правоохранительные органы на непропорциональное применение силы в отношении "мирных протестующих", - указали в СВР.

В СВР также заявили, что Вашингтон активно участвует в незаконной торговле нефтью с северо-востока Сирии. Там указали на продолжающееся расхищение американскими компаниями природных ресурсов в республике. "Вашингтон по-прежнему активно участвует в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях северо-востока Сирии. Ежемесячно на месторождениях в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор извлекается до 3 млн баррелей сырья", - говорится в сообщении СВР.

В пресс-бюро отметили, что около трети похищенной нефти при посредничестве американцев реализуется в Курдский автономный район Ирака по цене $35-40 за баррель. "Нефть доставляется в Иракский Курдистан грузовым автотранспортом, охрану которого обеспечивают военнослужащие ВС США. Кроме того, американский воинский контингент и сотрудники частных военных компаний организуют систему безопасности добывающей и перерабатывающей инфраструктуры", - добавили в СВР.