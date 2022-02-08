Глава МИД Канады пока не ответила на приглашение посетить Москву

ОТТАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава канадского МИД Мелани Жоли пока не ответила на приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Москву. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в преддверии Дня дипломата, который отмечается 10 февраля.

"Приглашение Мелани Жоли от Сергея Лаврова открытое. Оно остается в силе. Думаю, ее визит в Россию был бы полезен для обеих наших стран, позволил бы внести ясность по многим вопросам двусторонней и международной повестки дня, - сказал он. - Пока канадский МИД не отреагировал на приглашение".

Степанов подчеркнул, что Москва и Оттава "должны задействовать имеющийся потенциал российско-канадских отношений гораздо в большей степени" и что Россия готова к этому. "Довели до Оттавы соответствующие сигналы о желательности возобновления полноформатного межмидовского диалога. Когда международные отношения штормит, каналы дипломатического общения должны работать без перебоев", - отметил посол РФ.

В конце января Степанов сообщил, что Лавров направил Жоли приглашение посетить Москву. Он добавил, что стороны смогут обсудить ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с НАТО.