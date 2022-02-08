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Песков: пока нет понимания конкретных целей возможной встречи Путина и Зеленского

По словам пресс-секретаря российского лидера, Россия априори не отказывается от потенциальной встречи президентов РФ и Украины

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Конкретные цели потенциальной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не сформулированы, а для ее проведения это необходимо, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сначала нужно понять, встречаться [президентам РФ и Украины] с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Этого понимания пока не вызрело", - сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что РФ априори не отказывается от потенциальной встречи Путина и Зеленского. "Что касается встречи [Путина] с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, [РФ] будет готова встречаться с кем угодно", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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