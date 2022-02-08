Песков: реальные пути решения вопроса о гарантиях безопасности пока не прощупываются

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москва не чувствует готовности Запада принимать во внимание ее озабоченности по теме безопасности, поэтому реальные пути решения вопроса о гарантиях для России пока даже не прощупываются, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности наших западных визави принимать во внимание наши озабоченности", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что тема гарантий безопасности для РФ "остается открытой в полном смысле этого слова и остается самой важной" для Москвы.