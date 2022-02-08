Песков заявил, что между Путиным и Макроном установились очень конструктивные отношения

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Между президентом РФ Владимиром Путиным и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном установились очень конструктивные отношения, Кремль был готов к тому, что их беседа затянется. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, в Кремле были готовы к этому (встреча лидеров в Москве началась в понедельник вечером и продлилась более пяти часов - прим. ТАСС)", - сказал он. "Между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и, действительно, содержательные отношения, которые позволяют им много времени проводить, общаясь друг с другом", - продолжил Песков.

По словам пресс-секретаря, свою роль также сыграла "достаточно экстраординарная ситуация", которая требует подробных разговоров. Представитель Кремля считает, что желание продолжать беседу на протяжении нескольких часов было взаимным. "Я думаю, что это обоюдное желание, [сейчас] очень напряженная повестка дня. Изложение аргументов, по крайней мере нашего президента относительно нашей позиции, конечно, требует времени", - подытожил Песков.