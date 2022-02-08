Песков: прогноз экспертов о том, что Кремль может потребовать отставки Зюганова, абсурден

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдным прогноз экспертов аналитического "Агентства стратегических коммуникаций", предположивших, что радикализация КПРФ может вынудить Кремль провести перестановки в руководстве партии и сместить с поста лидера Геннадия Зюганова.

"Формулировка достаточно абсурдная. Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдная", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что КПРФ является одной из политических партий, имеющих крупную фракцию в парламенте. "Поэтому говорить о том, какой это фактор, дестабилизирующий или стабилизирующий, тоже не совсем верно", - заключил Песков.

