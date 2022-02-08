Песков заявил, что есть договоренность о визите Путина в Турцию

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Договоренность Москвы и Анкары о визите президента РФ Владимира Путина есть, однако конкретные сроки пока не утверждены. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, в перспективе такой визит есть. Об этом визите, как мы уже неоднократно говорили, Путин и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган условились. Они договорились, что визит состоится, когда позволят графики президентов и эпидемиологические условия. Пока точных дат нет, но по дипломатическим каналам они будут своевременно согласованы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что дата визита Путина в Турцию может стать известна в ближайшие дни.