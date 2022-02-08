Песков объяснил слова Путина про "красавицу" по отношению к Киеву и "Минску-2"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, процитировав выражение "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица" по отношению к Киеву и минским соглашениям, имел в виду, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского, который "недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений". Глава российского государства заметил, что "Минск-2" нужно исполнять, потому что альтернативы этим соглашениям нет, и процитировал фразу: "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица".

"Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык, - сказал Песков в ответ на просьбу объяснить фразу Путина. - Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять".