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Песков не видит необходимости посылать Минску сигнал о признании Крыма частью России

Пресс-секретарь президента заявил, что Александр Лукашенко хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Кремль не будет посылать какие-либо сигналы президенту Белоруссии Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии, Абхазии и Крыма как российского региона. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным", - сказал представитель Кремля. Он констатировал, что белорусский лидер хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

"В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости", - полагает Песков.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрым
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