Тему ядерного оружия в Белоруссии на переговорах с Путиным поднял Макрон

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон был инициатором обсуждения на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным вопроса, касающегося перспектив размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос о том, кто из лидеров поднял эту тему на встрече 7 февраля в Кремле, Песков ответил: "Президент Макрон". При этом Песков подчеркнул, что ему нечего добавить к тому, что было сказано на пресс-конференции по данному поводу.

Ранее по итогам встречи с президентом РФ французский лидер заявил, что выразил своему российскому коллеге озабоченность из-за нового проекта белорусской конституции и слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о ядерном оружии и "получил заверения от президента Путина" в этой связи.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Президент страны Александр Лукашенко до этого отмечал, что Минск предложит Москве принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше.