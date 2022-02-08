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Путин и Макрон не могли заключить сделку по деэскалации ситуации вокруг Украины

Дмитрий Песков заявил, что это просто невозможно

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикацию газеты Financial Times о сделке по снижению напряженности вокруг Украины, которую якобы заключили лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон.

"Financial Times, конечно же, написала неверно, по сути неверно", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник. "В нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно", - отметил Песков.

"Потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС, Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке. И о каких сделках может идти здесь речь?" - объяснил представитель Кремля. По его мнению, "газета просто неверно написала".

Ранее FT сообщила о якобы заключенной сделке Путина и Макрона по снижению напряженности вокруг Украины.

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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