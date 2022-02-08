Верховный суд ликвидировал партию "Добрых дел"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Верховный суд России во вторник ликвидировал по заявлению Минюста партию "Добрых дел". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Иск Министерства юстиции Верховным судом удовлетворен, партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными" ликвидирована", - сказала собеседница агентства. Решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Партия "Добрых дел" была учреждена в 2014 году. Согласно информации, размещенной на официальном сайте партии, она была создана для воплощения крупномасштабной государственной программы, имеющей целью создание средства омоложения человека и значительного увеличения продолжительности жизни. В основе программы партии лежали вопросы экологии, неприкосновенности частной собственности и защиты капиталов.

"Считаем, что все журналисты должны пользоваться неприкосновенностью, аналогичной депутатской неприкосновенности, подобно депутатам соответствующего уровня, так как от них зависит свобода слова", - говорилось в программе партии.

В партии подчеркивали, что она не является оппозиционной и поддерживает все "положительные начинания президента и правительства Российской Федерации". "Повсеместно делать добрые дела", - был девиз партии.

ТАСС пока не располагает комментариями сторон и мотивировочным решением суда.