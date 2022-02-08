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Лавров обсудил с главой МИД Малайзии график политических контактов

В дипведомстве сообщили, что в ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации в АТР и дальнейшему продвижению стратегического партнерства Россия - АСЕАН

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла обсудили во вторник по телефону актуальную двустороннюю повестку и график политических контактов между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график политических контактов, деятельность Межправительственных комиссий по торгово-экономическому и оборонному сотрудничеству и подготовку мероприятий по случаю 55-летия установления дипломатических отношений в текущем году", - отметили в дипведомстве.

На Смоленской площади добавили, что в ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшему продвижению стратегического партнерства Россия - АСЕАН, а также по взаимодействию России и Малайзии в ООН.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМалайзияРоссия
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Казахстана предстоящие двусторонние мероприятия
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