Лавров обсудил по телефону с главой МИД Казахстана предстоящие двусторонние мероприятия

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди во вторник обсудили по телефону предстоящие двусторонние мероприятия на высшем и высоком уровнях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов российско-казахстанских отношений, включая предстоящие мероприятия на высшем и высоком уровнях и подготовку двусторонних межправительственных документов", - отметили в дипведомстве.