Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов умер, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития.

"С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким", - сказали в министерстве.

Как подчеркнули в корпорации, Носов внес "существенный вклад в развитие российских регионов - и, прежде всего, Дальнего Востока и Арктики".

Носов родился 20 апреля 1978 года, ему было 43 года. Он возглавлял корпорацию с мая 2021 года. До этого он работал на различных должностях в государственных и коммерческих организациях. В 2018-2020 годах - заместителем губернатора Нижегородской области, ранее - генеральным директором АО "Особая экономическая зона "Иннополис". Как напомнили в корпорации, он также занимал руководящие должности в правительстве Москвы и правительстве Республики Татарстан, возглавлял Совет директоров особой экономической зоны "Алабуга".