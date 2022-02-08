Путин примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 9 февраля, по видеосвязи примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, посвященном подведению итогов работы российской судебной системы в прошлом году, а также приоритетным задачам на нынешний год. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"На повестке дня вопросы гражданского судопроизводства, осуществления правосудия по административным делам, современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, практика привлечения судей к дисциплинарной ответственности и рассмотрения различных категорий дел военными судами", - указывается в сообщении.

В Кремле добавили, что в совещании примут участие судьи Верховного суда РФ и всех судов общей и арбитражной юрисдикции, руководство Судебного департамента при Верховном суде, представители федеральных органов власти.