Посол в Париже: РФ не хочет заново рубить "окно в Европу", но ощущение, что ее не слышат

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москва не хочет заново прорубать "окно в Европу", но достучаться до западных партнеров очень сложно. Об этом заявил во вторник посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

"Действительно, очень сложно сегодня достучаться до наших западных партнеров. Скорее, проще достучаться до общественного мнения. Такое впечатление, что тридцать лет назад Берлинскую стену сломали, все порадовалась, а теперь возвели новую. Очень не хочется использовать перфоратор, чтобы все-таки пробить заново окно в Европу", - сказал он.

"Мне кажется, что надо все-таки уметь не только слушать, но и слышать партнера. Это, кстати, одна из основных особенностей нашей современной дипломатии. А, к сожалению, зачастую приходится сталкиваться просто с постоянными повторами клише, поэтому приходится и использоваться такие образные выражения, чтобы как-то достучаться", - указал посол.