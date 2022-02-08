Путин 10 февраля обсудит с Токаевым развитие отношений России и Казахстана

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 10 февраля в Москве переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всего комплекса российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы", - отметили в пресс-службе.

Ранее о готовящемся визите Токаева в Москву сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. Как написал Уали в своем Facebook, рабочий визит главы Казахстана в Москву состоится 10-11 февраля. Пресс-секретарь Токаева добавил, что 11 февраля президент республики встретится в Казани с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд крупных промышленных предприятий республики.

Сам Токаев ранее также заявлял, что в середине февраля планирует посетить Москву и подписать долгосрочные соглашения с РФ. Он отмечал, что отношения между двумя странами всегда были тесными, конструктивными и партнерскими.