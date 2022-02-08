Косачев: визит Макрона на Украину может способствовать соблюдению Киевом "Минска-2"

"Мне представляется, что сегодняшний разговор в Киеве будет еще одним, может быть, маленьким, но шагом вперед в убеждении киевских властей в необходимости выполнять минские соглашения", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ", комментируя визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев.

По мнению сенатора, у "Киева нет своей собственной позиции", поэтому для России "предельно важно консолидировать позицию Франции, Германии, их союзников по Евросоюзу, <...> США с тем, чтобы надавить на Киев, принудить Киев к выполнению минских соглашений". "Тогда все моментально встанет на свои места", - уверен Косачев.

Он также выразил надежду, что у Макрона и у канцлера ФРГ Олафа Шольца, который, как ожидается, приедет с визитом в Москву, "получится занять самостоятельную позицию". "Мы ведь не ожидаем от них какой-то пророссийской позиции, мы не призываем их сдать Украину России, повернуться спиной к проблемам юго-востока, ни в коем случае. Мы призываем их занять нормальную европейскую позицию, которая предполагает коллективные решения, где НАТО не является частью решения. НАТО, может быть, что-то решает для государств, которые находятся внутри [альянса], но не вся Европа внутри НАТО. И НАТО для Европы проблемы не решает, а лишь вновь генерирует", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.

По его мнению, и Франция, и Германия "ведут себя по обстоятельствам достойно", учитывая, что на них давит США, а также "многочисленные натовские, евросоюзовские новобранцы - и Польша, и страны Балтии, и Украина, которая только пытается вступить в соответствующие структуры". "Давление идет со всех сторон, и выстоять, проявить здесь свою позицию не так уж и просто. И Франция ее проявляет, Германия ее проявляет", - считает политик.

Он полагает, что сближению Франции и Германии в их особой позиции по России способствует Великобритания, вышедшая из ЕС и стремительно сближающаяся с США и с третьими странами. "Здесь Франции и Германии нужно показать, что старая классическая Европа остается там, где она была всегда, и она в состоянии играть свою собственную роль", - отметил Косачев.

Встреча Макрона и Путина

Комментируя прошедшую накануне встречу Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, вице-спикер Совфеда подчеркнул, что она имеет большое значение, среди прочего в ней "важна внешняя атрибутика". В частности, сенатор обратил внимание на то, что это Макрон приехал в Москву, а не Путин в Париж или Брюссель, визит в Россию был перед поездкой в Киев. "Это тоже новация, потому что обычно наши визитеры сначала о чем-то говорили с украинскими властями, только потом передавали хотелки Киева нам. Сейчас ситуация повернулась", - обратил внимание парламентарий.

Не менее важный фактор и то, что переговоры продолжались более пяти часов, указал сенатор. "Переговоры были действительно содержательными. Это не был просто обмен известными друг другу позициями, чтобы проявить свою непоколебимость в их отстаивании. Нет, это был разговор по существу. Это внушает мне оптимизм", - сказал Косачев.

"С другой стороны, понятно, что у Макрона нет полномочий говорить от лица так называемого коллективного Запада. Да, Франция председательствует сейчас в Евросоюзе, но Евросоюз здесь не при делах. Все-таки разговор идет с американцами и их союзниками по НАТО, касается деятельности НАТО в Европе. Это зондаж, это прояснение российских позиций, это понимание того, какой будет реакция России на американский и натовский ответ на наши инициативы [по гарантиям безопасности]", - продолжил сенатор.

По его мнению, состоявшийся разговор лидеров России и Франции "может быть прологом к серьезным изменениям. Уж не знаю, назовем мы это в конечном итоге прорывом или нет, но здесь, конечно, очень многое будет зависеть от того, услышат ли в Вашингтоне и в Брюсселе уже не только Россию, но Россию, может быть, вместе с Францией в той части, где их позиции сблизились", - сказал вице-спикер.

В понедельник Макрон в Москве провел переговоры с Путиным, они обсуждали в том числе ситуацию вокруг Украины. На совместной пресс-конференции с Путиным французский лидер пообещал, что поднимет в ходе дискуссий в Киеве во вторник вопрос о выполнении минских соглашений.