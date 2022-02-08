Депутаты горсовета Нарьян-Мара избрали главой города Олега Белака

ТАСС, 8 февраля. Депутаты городского совета Нарьян-Мара избрали на сессии во вторник главой города Олега Белака, 11 человек проголосовали за, один - против, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Нарьян-Мара.

"Главой избран Олег Белак. 11 депутатов проголосовали за, один - представитель КПРФ - против", - сказали в пресс-службе.

Белак избран главой Нарьян-Мара на второй срок на пять лет, он занимал этот пост с 2017 года. На конкурс документы поступили от двух соискателей, вторым был первый заместитель главы Нарьян-Мара Андрей Бережной. Кандидатуру Белака поддержал губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Как сообщил комиссии Белак, основные планы по развитию города - это масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры, реконструкция и строительство дорог, обновление парка коммунальной техники и автобусов, продолжение мусорной реформы, благоустройство уличного пространства.

До 2012 года глава Нарьян-Мара избирался на прямых выборах на пять лет. С 2017 года глава избирается на пять лет городским советом на альтернативной основе из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.