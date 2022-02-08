"Единая Россия" поддержит реализацию инвестпрограммы РФ в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве, подписанное партией "Единая Россия" и югоосетинской политической партией "Единая Осетия" в ходе съезда "Единой Осетии" в Цхинвале, даст дополнительный импульс реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Подписи под межпартийным соглашением поставили секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак и председатель партии "Единая Осетия" Алан Тадтаев.

"Соглашение - дополнительный импульс для продолжения нашей совместной работы в рамках утвержденной в 2019 году инвестиционной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия с объемом финансирования 4,5 млрд рублей. Уверен, что с подписанием соглашения она станет еще более результативной на благо народа республики", - сказал Турчак.

На встрече с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым он отметил, что конечной целью реализации соглашения станет повышение качества жизни народа Южной Осетии. "Программа емкая и по финансированию, и по количеству объектов социальной сферы и экономики республики. Все это направлено на то, чтобы качество жизни в республике менялась, и здесь вы можете рассчитываться на нашу поддержку", - добавил секретарь генсовета "Единой России".

Как уточняется в сообщении на официальном сайте "Единой России", соглашение предусматривает регулярный обмен партийными делегациями различного уровня, проведение встреч экспертов и другие двусторонние мероприятия. Среди других целей - проведение совместных семинаров и конференций по вопросам российско-югоосетинских и международных отношений, а также содействие контактам по линии общественных организаций двух стран - молодежных, просветительских, гуманитарных и других.

Поддержка Бибилова

Турчак также поддержал кандидатуру Бибилова, которую партия "Единая Осетия" выдвинула на выборы президента республики, которые пройдут 10 апреля 2022 года. "Анатолий Ильич [Бибилов] имеет необходимые знания и опыт государственного строительства, хороший потенциал для развития российско-южноосетинских отношений, реализации столь нужной людям программы социально-экономического развития республики", - сказал он.

В поддержку кандидатуры Бибилова высказался также присутствующий на съезде глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Бибилов был избран на пост президента Южной Осетии в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.