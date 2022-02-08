РФ не поддерживает инициативу Польши о новом диалоге по евробезопасности в ОБСЕ

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия не поддерживала инициативу председательства Польши в ОБСЕ учредить "Возобновленный диалог по европейской безопасности", который дублирует все существующие форматы работы в ОБСЕ. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на инаугурационной неформальной встрече в развитие инициативы действующего председательства Польши по запуску в ОБСЕ "Возобновленного диалога по европейской безопасности".

Лукашевич заявил об озадаченности форсированным созывом данного мероприятия и назвал предлагаемую инициативу Польши "крайне сырой". При этом российская делегация в ходе предварительных консультаций предупреждала польское председательство о преждевременности вынесения этой инициативы в формат обсуждения 57 государств - участников ОБСЕ, которое требует консенсусной поддержки.

"Вопреки использованной в концептуальной записке формулировке председательства об "общем одобрении" Российская Федерация не поддерживала эту инициативу. Наша позиция осталась неизменной: нам необходимо сфокусироваться на диалоге с Соединенными Штатами Америки и странами - членами НАТО, в рамках которого мы добиваемся заключения долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности. В отсутствие прогресса на этих направлениях разговор в ОБСЕ результатов не принесет. Кроме того, ОБСЕ не способна вести переговоры по оформлению юридически обязывающих договоренностей", - подчеркнул Лукашевич.

Форматы уже есть

Как обратил внимание российский постпред, тематическое наполнение "Возобновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности" дублирует уже существующие в этой организации форматы - Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), "структурированный диалог" о нынешних и будущих вызовах и угрозах безопасности (СД) и другие инструменты в части, касающейся невоенных аспектов безопасности. "Вызывает недоумение аргументация в пользу необходимости отделить инициативу от работы ФСОБ и СД", - отметил Лукашевич.

Он указал, что ФСОБ и СД как раз создавались для профессионального обсуждения вопросов, в том числе с привлечением непосредственно военных экспертов, поэтому запускать предметный разговор по деэскалации надо именно в рамках ФСОБ.

Он также подверг критике предложение Польши обсудить в рамках ее инициативы тему модернизации Венского документа 2011 года (ВД-2011). "Мы неоднократно разъясняли, что вопросы евробезопасности необходимо рассматривать комплексно, а внесение технических изменений в ВД-2011 не способствовало бы решению накопившихся проблем. "Окно возможностей" для обсуждения этой темы может открыться лишь после отказа НАТО от политики сдерживания России. Причем не на словах, а на деле", - пояснил он.

Нет смысла в участии

По словам постпреда РФ, российская сторона не видит смысла в участии в намеченных заседаниях, особенно на фоне практически "нулевых" результатов печально известных "процесса Корфу" и "Хельсинки плюс 40". Он отметил, что если председательство Польши намерено запустить новый переговорный формат, то было бы полезнее сконцентрироваться на тематике повышения эффективности ОБСЕ.

"Давно настало время всем нам сфокусироваться на выправлении географических и тематических перекосов в деятельности полевых присутствий и институтов, балансировке трех "корзин", согласовании единых правил наблюдения за выборами и на многих других аналогичных направлениях, одобренных предыдущими многочисленными министерскими решениями. Рекомендовали бы действующему председательству направить свою энергию в это русло", - резюмировал Лукашевич.

Принцип неделимости

Россия ждет от западных государств - участников ОБСЕ ответов на ее запрос о понимании принципа неделимости безопасности не в коллективном, а в национальном качестве, заявил Лукашевич.

"Сейчас же для нас важно четко прояснить, как западные государства - участники ОБСЕ понимают принцип неделимости безопасности и как они собираются выполнять принятое на себя обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств. Ждем от всех скорейших ответов на соответствующий запрос министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова. Рассчитываем получить реакцию не в коллективном, а в национальном качестве. Ее анализ позволит нам определиться с дальнейшими шагами в сфере евробезопасности", - указал Лукашевич.

Он констатировал, что на данный момент ситуация более чем удручающая. Так, за более чем 10 лет после принятия на высшем уровне Астанинской юбилейной декларации в ОБСЕ не нашлось политической воли для поиска практических путей строительства свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока, пояснил российский постпред. "Напомню, что всеобъемлющая концепция неделимости безопасности была утверждена на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. А воз и ныне там", - резюмировал Лукашевич.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Россия также ожидает оперативной реакции на послание главы российского МИД Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран.