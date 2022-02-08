Эксперт считает, что дискуссия по украинскому урегулированию выходит на новый уровень

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Факт двойного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев говорит о том, что дискуссия вокруг украинского урегулирования вышла на новый уровень, и это дает некоторую надежду на построение в конечном итоге более эффективной системы европейской безопасности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник высказал председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

По словам эксперта, сам факт визита президента Франции в столицы России и Украины имеет символическое значение. "Макрон оказался первым из крупных европейских лидеров, кто не поленился и полетел в Москву и Киев в тот момент, когда все пугают друг друга угрозой некоей атаки. Сам факт состоявшихся визитов лидера такого крупного европейского государства означает, что никто не хочет войны, а завязавшийся диалог дает робкую надежду, что удастся в конечном счете построить систему более эффективной европейской безопасности", - отметил он.

Быстрицкий полагает, что, по всей видимости, Москве удалось донести до президента Франции свои озабоченности и свою позицию. "Дискуссия по поводу Минских соглашений как фундамента украинского урегулирования вышла на новый уровень. Позиция РФ - внятная, последовательная, не подверженная никаким колебаниям - была доведена до Макрона, и это привносит надежду на прогресс в дальнейших переговорах по этому вопросу", - считает он.

Политолог обратил внимание на то, что Макрон на пресс-конференции выразил надежду на то, что в рамках встречи политсоветников "нормандской четверки" удастся выйти на достижение договоренностей о "политических мерах" в урегулировании конфликта. "Сам факт упоминания этих политических мер очень важен. Это говорит о том, что ЕС в лице лидера Франции нацелен на политическое решение вопроса, что именно на этом пути может быть найдено приемлемое будущее для всех сторон", - отметил Быстрицкий.

По его словам, президент Франции, говоря о необходимости широкого "инновационного диалога" и выхода на некие "новые гарантии", вероятно, имеет в виду в том числе и какие-то свои предложения по урегулированию. "Всем понятно, что политическая ситуация, в том числе в пропагандистской сфере, зашла в тупик. Надо из этого тупика выбираться. Кроме политического пути, других решений нет", - подчеркнул Быстрицкий.

Визиты Макрона

Макрон во вторник провел в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В понедельник он был с визитом в Москве, где обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе ситуацию вокруг Украины. На совместной пресс-конференции с Путиным Макрон пообещал, что поднимет в ходе дискуссий в Киеве вопрос о выполнении Минских соглашений. Также он пообещал донести до украинского лидера основные моменты обсуждения с Москвой гарантий в сфере безопасности и обеспечения стабильности в Европе. После беседы с украинским коллегой Макрон намерен провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону.

На пресс-конференции в Киеве Макрон заявил, что и Москва, и Киев выражают приверженность выполнению Минских соглашений, и призвал к "широкому, требовательному, инновационному диалогу, который позволит создать новые общие гарантии и условия для стабильности и безопасности". В свою очередь Зеленский сказал, что имеет общие взгляды с Макроном на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой, а также выразил надежду на проведение саммита "нормандской четверки" после встречи политсоветников.