Посол РФ объяснил отказ ФРГ поставлять оружие на Украину трагическим историческим опытом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Берлин имеет свою позицию в вопросе поставок летального оружия Киеву, которая связана с историческими параллелями трагического характера. Об этом заявил во вторник посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас не должно быть сомнений на тот счет, что ФРГ является прочной составной частью НАТО, Европейского Союза, следует своим обязательствам и другим принципам союзническим в рамках этих объединений, но тем не менее, скажем, в вопросе поставок летального оружия на Украину есть определенные отличия в позиции Берлина. Они связаны как, скажем, с печальным историческим опытом - поставлять оружие на Украину, чтобы из него стреляли в русских - это пробуждает некоторые исторические параллели трагического характера, что немцы понимают", - сказал он.

Нечаев добавил, что в вопросе поставок оружия на Украину важную роль играют внутренние положения ФРГ, которые предписывают не поставлять оружие в зоны конфликтов.

"Есть чисто прагматическая позиция, свидетельствующая о том, что поставки каких-то вооружений не изменят военно-технического баланса и не будут способствовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. Именно на дипломатические усилия и на переговорный процесс делают акцент наши немецкие коллеги", - отметил посол России в Германии.