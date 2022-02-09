Небензя заявил, что постпредство РФ при ООН ощущает давление из-за визовых проблем с США

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российское постпредство при ООН испытывает давление, связанное с неурегулированностью визовых вопросов с США. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Конечно, у нас серьезные визовые проблемы, касающиеся как продления виз действующим сотрудникам, которые <...> при истечении визы не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть серьезные гуманитарные поводы, условно говоря, смерть близких родственников", - сказал он, отвечая на вопрос, испытывают ли российские дипломаты давление из-за визовых проблем.

Постпред РФ при ООН передал послание генсеку организации от главы МИД РФ с требованием о проведении арбитража из-за визовых проблем с США.