В МИД России заявили, что у ОДКБ не получается наладить взаимодействие с НАТО

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наладила контакты в сфере безопасности с рядом международных структур, но взаимодействие с Североатлантическим альянсом наладить не получается. Об этом заявил в среду заместитель главы МИД России Александр Панкин на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" международного дискуссионного клуба "Валдай".

"[ОДКБ] позиционировала себя на внешней арене. У организации налажены связи с другими международными [структурами] - ООН и рядом других, которые задействованы в сфере безопасности, но с НАТО не получается [наладить взаимодействие], - сказал он. - Странно, что такая организация как НАТО не признает ОДКБ как если не равную себе, то как значимого игрока в сфере безопасности, и считает, что ОДКБ - это российская организация, в которой остальные [участники] просто существуют".

Замминистра допустил в этой связи, что западные коллеги не вполне осознают, что у членов ОДКБ "общая коллективная ответственность за свою безопасность". "Угроза каждому из нас неизменна в силу целого ряда причин: в силу открытых границ, отсутствия виз и прочего, - отметил он. - Мы практически единое в экономическом смысле пространство в плане перемещения людей, идей, так что угроза одному из нас - это угроза и для всех остальных".

При этом Панкин подчеркнул, что ОДКБ не причисляет к зоне своей ответственности Ближний Восток, Дальний Восток, Запад или Север. "Зона ответственности - это собственное пространство ОДКБ, в то время как зона ответственности НАТО и союзников НАТО - потому что НАТО [это] еще и шлейф союзников и партнеров - глобальная хотя бы потому, что зона ответственности США провозглашена как глобальная. Вот это разница", - резюмировал он.

По словам Панкина, многие южные и восточные партнеры подают сигналы о том, что готовы сотрудничать с ОДКБ.

"Поэтому востребованность ОДКБ, мне кажется, она не только у нас самих, членов ОДКБ. Востребованность ОДКБ должна быть на мировой арене в более широком смысле. Наши многие партнеры подают сигналы о том, что они готовы сотрудничать. Партнеры южные и восточные в основном", - сказал он.

"Пора бы, наверное, и западным партнерам тоже подумать о том, что это не игрушка, а реальная организация, военно-политическая, оборонительная, многопрофильная, следящая за происходящим, улавливающая изменения", - добавил Панкин.

Кроме того, продолжил замглавы МИД, это организация, состоящая из шести государств, которые являются соседями и "исторически связаны общностью с высокой степенью взаимопонимания". "Главное - не давать вбивать клин какой-то между нами в тех вопросах, где у нас, как у любых соседей, давно, долго и навечно живущих рядом, могут быть либо противоречия, либо расхождения", - заключил дипломат.