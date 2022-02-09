В ОДКБ заявили об отсутствии прямой угрозы экспансии со стороны талибов из Афганистана

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Очевидной угрозы военной экспансии со стороны талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) из Афганистана на территории пограничных государств не наблюдается. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Да, мы видим, что сейчас такой прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов не видится на территории сопредельных государств, в том числе и нашего члена ОДКБ Таджикистана, - сказал он. - Но вместе с тем актуальность других угроз с этих территорий, таких как террористическая, наркотрафик, они остаются".

Зась указал, что "в условиях социально-экономического кризиса и гуманитарной катастрофы", развернувшейся в Афганистане, актуальность этих угроз растет, так как "активизируются бандформирования, террористические организации и наркоторговля как один из источников выживания людей". "Конечно, мы это имеем в виду и намерены по-прежнему предельное внимание уделять укреплению таджикско-афганской границы и обеспечению безопасности наших южных рубежей", - добавил генсек.

После объявления Вашингтоном весной прошлого года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы боевики радикального движения "Талибан" развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства. Западным государствам пришлось в срочном порядке эвакуировать своих граждан.