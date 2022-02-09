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Протесты в Казахстане

Лавров: слаженные действия миротворцев в Казахстане показали высокую эффективность ОДКБ

В приветствии главы МИД РФ участникам конференции клуба "Валдай" отмечается, что организация утвердилась в качестве важного фактора международной безопасности

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Слаженные действия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по содействию стабилизации обстановки в Казахстане в начале этого года подтвердили высокую эффективность и зрелость организации. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова участникам и организаторам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" международного дискуссионного клуба "Валдай", текст которого зачитал в среду замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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"С удовлетворением констатирую, что за прошедшие годы ОДКБ утвердилась в качестве важного фактора региональной и в целом международной безопасности, - говорится в обращении. - Ярким подтверждением ее зрелости и высокой эффективности стали слаженные действия миротворческих сил по оказанию содействия Казахстану в стабилизации внутриполитической обстановки".

Как отметил министр, в этом контексте актуальность конференции приобретает особое значение. "Вам предстоит не только проанализировать накопленный опыт взаимодействия в рамках организации, но и рассмотреть перспективы укрепления сотрудничества государств-членов перед лицом множащихся вызовов и угроз", - добавил он.

"Рассчитываю, что дискуссии пройдут в конструктивном ключе, позволят выработать практические рекомендации в интересах обеспечения мирного, стабильного развития всех государств и народов Евразии", - заключил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссияПротесты в Казахстане
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