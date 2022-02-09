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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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Рябков сообщил, что Россия анализирует предложения США по безопасности

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская сторона ведет контакты по разным линиям по теме гарантий безопасности на ежедневной основе. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне, по сути дела, каждый день [проходят] важнейшие переговоры. Но и по другим каналам мы продолжаем, и коллеги продолжают соответствующее общение", - сказал замминистра.

По его словам, РФ анализирует предложения США по безопасности, информация продолжает поступать. Россия серьезно восприняла ряд встречных предложений США по гарантиям безопасности.

Теги
УкраинаСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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