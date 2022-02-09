В МИД РФ прокомментировали о возможные поставки THAAD на Украину

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Москва и сейчас призывает Вашингтон вести себя осмотрительно и не делать глупостей, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в среду на площадке клуба "Валдай" в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать возможную реакцию России, если США удовлетворят запрос Киева на поставку противоракетных комплексов THAAD на Украину.

"Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми мы находимся в диалоге на разных уровнях, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно и не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход", - сказал замминистра.

"Будем использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны, а наши коллеги, видимо, позаботятся о других", - добавил Панкин.

В понедельник дипломатический источник сообщил ТАСС, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD. Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, размещение на Украине этих комплексов стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки.

THAAD - мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлета к цели.