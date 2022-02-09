Представители парламентов стран ОДКБ обсудили тему неделимости безопасности

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Парламенты стран - участниц ОДКБ будут вести работу по разъяснению в своих государствах принципа неделимости безопасности, который приобрел в последнее время важное значение. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам первого совещания председателей профильных комитетов и комиссий парламентов стран - членов организации.

В совещании принял участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который, по словам Калашникова, проинформировал парламентариев о том, "как шли переговоры России и США, России и НАТО по вопросам безопасности".

"Достаточно интересный и подробный разговор происходил. Мы поделились [мнениями] и обсудили вопросы, как в том числе странам - членам ОДКБ быть здесь не просто союзниками, но и какую работу нужно проводить в своих государствах для того, чтобы вот та самая неделимость безопасности, о которой мы часто с вами слышим с экранов и в СМИ, стала достоянием умов людей этих стран ОДКБ", - сказал Калашников.

По словам главы комитета, членами ОДКБ этот принцип, который стал важен для России и Белоруссии, в прошедшие годы недооценивался. Депутат сообщил, что участники совещания приняли "решение о том, чтобы развернуть эту работу в будущем в странах ОДКБ".

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Россия также ожидает оперативной реакции на послание главы российского МИД Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран.