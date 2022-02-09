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Послание президента Федеральному собранию

Решение по дате и формату послания Путина парламенту примут с учетом ситуации с ковидом

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что пока не готов уточнить эти детали

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Окончательного решения по срокам и формату Послания президента РФ Федеральному собранию пока нет, оно будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Очевидно, что еще есть какое-то время до послания. Как только будет принято окончательное решение - а не в последнюю очередь для принятия этого решения будет играть роль эпидемиологическая ситуация - мы вас проинформируем", - заверил представитель Кремля, говоря о сроках и формате послания.

Он добавил, что пока не готов уточнить эти детали.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПослание президента Федеральному собранию
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