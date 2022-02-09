Рябков назвал визит делегации США в Европу шагом по нагнетанию ситуации в регионе

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Визит представительной делегации США в Европу для обсуждения санкций против РФ является звеном в цепи усилий по нагнетанию ситуацию в регионе. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, этот визит вызывает у Москвы сожаление. "Но это звено в цепи многоплановых усилий по дальнейшему ухудшению и двусторонних отношений с РФ, и по нагнетанию ситуации в Европе, вопреки и несмотря на те предложения, которые мы делаем", - подчеркнул дипломат, добавив, что РФ ведет "терпеливый и требовательный разговор с США на эту тему".

"Пусть они обсуждают, что хотят, со своими союзниками. Устойчивость нашей экономики к санкциям доказана временем и практикой", - обратил внимание Рябков.

Вместе с тем собеседник агентства выразил надежду на то, что на Западе не совсем утрачен здравый смысл. Как отметил Рябков, Россия открыта к диалогу и рассчитывает, что когда западные партнеры получат ответы от РФ на их реакцию по гарантиям безопасности, будет наблюдаться спад антироссийской истерии и на Западе займутся "более конструктивной повесткой дня".

Ранее стало известно, что делегация Минфина и Госдепартамента отправляется в Европу для обсуждения технической координации по санкциям против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Поездка включает визиты в Великобританию, Францию, Бельгию и Германию.