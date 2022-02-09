Рябков назвал угрозой и шантажом заявления США о превентивных санкциях в отношении России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Заявления США о возможных превентивных санкциях в отношении России являются попыткой угрозы и шантажа, в Москве не придают этому значения. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Это попытка шантажировать и угрожать. Мы не придаем этому значения", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сенатор Джин Шахин заявила, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США близок к соглашению между демократами и республиканцами по законопроекту о превентивных санкциях против России из-за ситуации вокруг Украины.