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Кризис на Украине

Песков подтвердил, что встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится 10 февраля

Пресс-секретарь президента отметил, что положительные перспективы переговоров "могут быть связаны только с реализацией минского комплекса мер"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" состоится 10 февраля.

"Политсоветники продолжат свой разговор. Да, такая встреча состоится", - сказал он журналистам. Отвечая на вопрос о перспективах переговоров, он сказал, что "положительные перспективы могут быть связаны только с реализацией минского комплекса мер".

"А наша программа - работать в этом направлении, чем и будет заниматься коллега [замглавы администрации президента] Дмитрий Козак", - добавил Песков.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что следующие переговоры политсоветников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия) пройдут 10 февраля в Берлине.

Предыдущие переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов.

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РоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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