Песков сообщил, что Кремль придает огромное значение визиту Токаева

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудят на переговорах в Москве двустороннее сотрудничество и региональные конфликты. Об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что для Москвы визит главы казахстанского государства будет очень важным.

"Это очень и очень важный визит, которому мы придаем огромное значение, Казахстан - это наш важный партнер", - сказал представитель Кремля про предстоящую в четверг встречу Путина и Токаева. Он не стал называть, какие именно документы планируется принять по итогам. "В процессе подготовки целый ряд документов, какие-то успеют подготовить, какие-то не успеют", - пояснил Песков.

По его словам, президентам предстоит обсудить "три основных блока вопросов". Среди них представитель Кремля в первую очередь назвал "вопросы российско-казахстанских двусторонних отношений". "Наша инвестиционная, торгово-экономическая кооперация важна для двух стран, она зиждется на конкретных, разнообразных проектах, которые будут затрагивать президенты", - уточнил Песков.

"Мы очень важные партнеры в рамках развития интеграционных процессов, в первую очередь Евразийского экономического пространства", - отметил пресс-секретарь российского лидера. Поэтому он прогнозирует, что тема ЕАЭС тоже будет на повестке дня. "Главы государств, конечно, обменяются мнениями о положении дел, о ситуации в близлежащих регионах, по региональным конфликтам", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что "главы государств сделают заявления для прессы по итогам переговоров".