Небензя: США оказывают колоссальное давление на непостоянных членов Совбеза ООН

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Американская сторона продолжает оказывать существенное давление на непостоянных членов Совета Безопасности ООН, добиваясь от них нужной Вашингтону позиции. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нет никакого секрета, что наши американские партнеры оказывают колоссальное давление на непостоянных членов Совета Безопасности ООН с тем, чтобы они голосовали так, как это им необходимо", - сказал он. Небензя отметил, что есть страны, на которые давление оказывать невозможно. "Это, например, Россия, Китай и Индия", - уточнил российский постпред.

Небензя отметил, что состоявшееся заседание ООН по Украине является "постановочным спектаклем, где была подготовка, где была генеральная репетиция, где были многочисленные статьи в американской прессе и интервью на телевизионных каналах" с разъяснением того, что происходит и что должно произойти на этом мероприятии, с политической информацией от лица неназванных представителей администрации США для журналистов ООН.

31 января прошло заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Украины и инициированное США. Россия и Китай выступали против его проведения, пояснив, что обсуждение беспочвенных обвинений ведет только к росту напряженности. Каких-либо конкретных результатов заседание не принесло. США, Украина и их сторонники в Совбезе вновь выступили с обвинениями в адрес России, которая их опровергла.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.