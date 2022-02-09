Чижов заявил о концентрации более 125 тыс. военных Украины на границе с Россией

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Более 125 тыс. военнослужащих Украины находятся недалеко от границы с Россией, это не способствует снижению напряженности в регионе. Соответствующее мнение в среду выразил постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си .

Отвечая на вопрос журналиста о концентрации российских войск на границе с Украиной, дипломат обратил внимание на действия киевских властей. "Почему никто не говорит про украинских солдат? Их армия состоит из более чем четверти миллиона человек, более половины из которых размещены прямо рядом с Россией", - сказал Чижов.

Постпред РФ при ЕС добавил, что Москва надеется урегулировать разногласия с Западом вокруг Украины посредством дипломатических переговоров. "Мы до сих пор верим, что есть место для дипломатии. Россия готовит формальный ответ на ответы, которые мы получили от США и НАТО по российским озабоченностям по безопасности в Европе", - заявил он. При этом Чижов подчеркнул, что в контексте продолжающихся переговоров "важно не провоцировать Россию на смену мнения" о готовности вести диалог.

Россия в декабре 2021 года выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад пока не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.