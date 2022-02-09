Грызлов: интеграция РФ и Белоруссии помогает эффективно противостоять западным санкциям

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Активная интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства помогает Москве и Минску эффективнее противостоять западным санкциям. Об этом заявил в среду посол РФ в Минске Борис Грызлов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Она [санкционная политика Запада] подталкивает Россию и Белоруссию к более интенсивному объединению, более интенсивной интеграции, потому что именно интегрированная структура может противостоять западным санкциям с большей уверенностью, - сказал Грызлов. - Сегодня мы говорим о том, что многие белорусские предприятия получили доступ к российскому рынку, российскому госзаказу. А российские предприятия, получив такого конкурента, будут стремиться к большему качеству производимой продукции. То есть это обоюдоинтересный подход".

Посол указал на то, что Россия предоставила Белоруссии значительные скидки на цену на газ. Благодаря этому белорусские производители имеют возможность снизить стоимость производства продукции, что повышает ее конкурентоспособность.

Глава российского диппредставительства в Минске напомнил, что РФ и Белоруссия планируют в 2022 году провести унификацию налогового и таможенного законодательства. Также, по его словам, планируется создать "совместный интегрированный орган по контролю за налогами". А в 2023 году планируется создать единый рынок нефти.

Кроме того страны намерены объединить и рынки электроэнергии. "Рост ВВП Белоруссии за 2021 год был на 14% обеспечен за счет электроэнергетики, в том числе за счет того, что начал работать первый блок [БелАЭС]. Мы говорим сейчас о едином рынке электроэнергии, - добавил он. - Это очень важно, потому что ряд западных стран на сегодняшний день не хочет получать из Белоруссии электроэнергию. А в целом для России и Белоруссии эта электроэнергия нужна. Поэтому единый рынок электроэнергии очень важен".