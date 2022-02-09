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Грызлов: РФ дипломатическим путем старается не дать Киеву решить вопрос Донбасса силой

Посол РФ обратил внимание на то, что Украина нарушает минские соглашение почти по всем пунктам, в частности в вопросе разведения сил и средств на линии соприкосновения сторон в Донбассе

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия использует все дипломатические методы, чтобы не дать Украине попытаться решить проблему Донбасса силовым путем. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу "Россия-24" посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, занимающий также пост полпреда в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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Он обратил внимание на то, что Украина нарушает минские соглашение почти по всем пунктам, в частности в вопросе разведения сил и средств на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Луганск и Донецк же, по его словам, наоборот делают все необходимое для реализации минских договоренностей.

"То, что сейчас происходит [в Донбассе], - это наихудший сценарий, который может быть, ведь народ Украины голосовал за [президента Украины] Владимира Зеленского как за кандидата, который обещал привести Украину к миру, обещал прямые переговоры с Донецком и Луганском. За это они голосовали. И народ голосовал за то, чтобы не было партии войны. А теперь партия войны стала еще хуже и фактически пытается привести Украину к реальной войне, так что это самый плохой сценарий, который может быть, - сказал Грызлов. - Но мы прикладываем все возможные дипломатические усилия для того, чтобы этого не случилось, чтобы не дать возможность Украине решать вопросы силовым методом".

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Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссия
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