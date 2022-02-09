В Думе готовы обсудить пограндоговор с Эстонией

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам готов вернуться к обсуждению вопроса о ратификации пограничного договора с Эстонией, но без территориальных претензий со стороны Таллина. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Леонид Слуцкий по итогам рабочей встречи с председателем комиссии по иностранным делам Рийгикогу (парламента) Эстонии Марко Михкельсоном.

"В комитете Госдумы по международном делам готовы вернуться к обсуждению вопроса ратификации пограндоговоров [о границе и о разграничении морских пространств], но исключительно при полном отсутствии территориальных претензий с эстонской стороны и политических довесков в виде ссылок на Тартуский мирный договор от 1920 года. Он давно остался в истории. И мяч здесь на поле эстонских парламентариев", - сказал Слуцкий.

По словам депутата, обсуждение вопроса на встрече "носило конструктивный и содержательный характер". "В 2015 году мы практически подошли к синхронной процедуре ратификации договора с Рийгикогу, однако тогда процесс был заморожен далеко не по вине российских депутатов, а после парламентских выборов в Эстонии в 2019 году и вовсе фактически обнулен", - напомнил он.

Слуцкий заметил, что "общему процессу способствовало бы снижение антироссийской риторики в эстонском политикуме". "Предложил господину Михкельсону активизировать межпарламентский диалог и провести в режиме ВКС совместное заседание внешнеполитических комитетов Госдумы и Рийгикогу, где мы могли бы обсудить весь комплекс проблем и вопросов двусторонней и международной повестки", - заключил глава комитета.

О договоре

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском договоре 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.