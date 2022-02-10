15 лет мюнхенской речи. Что сбылось из предостережений Путина

Президент затронул в своем выступлении такие темы, как расширение НАТО и однополярный мир, проблемы в сфере разоружения, деградация института ОБСЕ, иранская ядерная проблема, энергобезопасность Европы и многие другие

Выступлению президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля исполняется 15 лет. Эту речь тогда расценили как самый жесткий манифест со времен холодной войны, но сам Путин не считает, что в чем-то "погорячился". Расширение НАТО и однополярный мир, проблемы в сфере разоружения, деградация института ОБСЕ, иранская ядерная проблема, энергобезопасность Европы - эти и другие вопросы, затронутые Путиным в Мюнхене в 2007 году, сегодня оказались еще более острыми. Тогда Путин обращался к "друзьям", а сегодня это в лучшем случае "партнеры", да и то в значении "собеседники" или "контрагенты". ТАСС собрал предсказания-предостережения Путина из мюнхенской речи, которые сбылись. Расширение НАТО на восток как провоцирующий фактор Путин в мюнхенской речи: "Процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия". С тех пор в НАТО были приняты еще четыре страны - Албания, Хорватия, Черногория, Северная Македония. Более того, еще на бухарестском саммите альянса в 2008 году, спустя год после мюнхенской речи Путина, было принято политическое заявление, что со временем к НАТО смогут присоединиться Украина и Грузия.

На эту тему В ожидании девятой волны. Этапы расширения НАТО на восток

То, что этот курс чреват провокациями и только снизит уровень безопасности в Европе, подтвердили последующие события. В том же 2008 году президент Грузии Михаил Саакашвили решился на военную авантюру в Южной Осетии, повлекшую множество жертв и лишившую Тбилиси шансов на восстановление страны в границах бывшей Грузинской ССР. Виды Североатлантического альянса на Украину сыграли роль и в событиях вокруг Крыма в 2014 году. Как отмечал тогда Путин, Россия не только встала на защиту крымчан от украинских радикалов и националистов, но и не могла допустить, "чтобы на крымскую землю, в Севастополь, овеянный боевой славой русских солдат и матросов, в конце концов пришли бы войска НАТО". Риски принятия в НАТО Украины, которое может повлечь прямую военную угрозу территории России, привели и к нынешней напряженной внешнеполитической ситуации. О чем и предупреждал Путин 15 лет назад. В той же мюнхенской речи Путин приводил цитату из выступления в 1990 году на тот момент генсекретаря НАТО Манфреда Вернера. "[Вернер] тогда сказал: "Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности". Где эти гарантии?" - спрашивал президент РФ у зала. В конце 2021 года Россия направила США и НАТО свои предложения уже по юридически обязывающим гарантиям безопасности в Европе, однако в ответах Вашингтона и Брюсселя центральные озабоченности Москвы по этой теме опять были проигнорированы. Вмешательство в дела других стран Путин в мюнхенской речи: "[Соблюдение прав человека] - это важная задача, мы ее поддерживаем. Но вовсе это не означает вмешательство во внутренние дела других стран, тем более навязывания этим государствам того, как они должны жить и развиваться. Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует вызреванию подлинно демократических государств. И, наоборот, делает их зависимыми и, как следствие, нестабильными в политическом и экономическом плане". Примеров такого дестабилизирующего навязывания "демократических норм" за последующие 15 лет набралось немало. Это и "арабская весна" с революциями в Тунисе, Египте, Йемене, гражданскими войнами в Ливии и Сирии. Последствием такого внешнего вмешательства, о недопустимости которого говорил Путин, стали десятки тысяч жертв, фактическая потеря государственности несколькими странами, возникновение ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ). Россия, наоборот, помогла спасти Сирию от полного краха, содействует мирному урегулированию в Ливии и других пострадавших странах, при этом не навязывая им никаких норм. Среди жертв насильственной псевдодемократизации можно назвать и Украину. Переворот в Киеве был осуществлен руками местных радикалов, но при полной дипломатической и политической поддержке Запада. Радикальная смена власти на Украине привела к практически полному разрыву отношений Москвы и Киева, потере Украиной Крыма, войне в Донбассе. При этом в плюс занести нечего. Как и предупреждал Путин, подлинная демократия в таких условиях не вызревает. В случае с Украиной это наглядно показывают гонения на оппозицию, экономическая блокада Донбасса, притеснение людей по языковому, этническому принципам и другие нарушения прав человека. Гонка вооружений Путин в мюнхенской речи: "Никто не чувствует себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружений <...> Потенциальная опасность дестабилизации международных отношений связана с очевидным застоем в области разоружения". Опасения Путина относительно новой гонки вооружений сбылись лишь отчасти. И все благодаря тому, что сама Россия решила не участвовать в этом "забеге", а сразу явиться на финишную прямую. Да, РФ нарастила долю современного вооружения в своих войсках до 71% (в 2010 году этот показатель был 15%), но, как отмечал президент РФ, конкурировать с военными расходами Вашингтона Москва не может, да и не видит смысла. Вместо этого была сделана ставка на разработки, которые сделают бессмысленными многомиллиардные системы ПРО.

На эту тему Не допускать войн между собой и гонки вооружений. О чем условилась ядерная "пятерка"

В итоге в послании Федеральному собранию 2018 года Путин впервые объявил о появлении в России новейшего гиперзвукового оружия, в том числе ракетных комплексов "Сармат" и "Авангард", крылатых ракет с ядерной энергетической установкой и авиационного ракетного комплекса "Кинжал", через год рассказал о гиперзвуковой ракете морского и наземного базирования "Циркон". Но на этом Россия не останавливается и, как рассказывал Путин, работает над созданием технологий по борьбе с гиперзвуковым оружием, разработанным противниками. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", - отметил Путин в послании 2018 года, спустя 11 лет после мюнхенской речи. Деградация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Путин в мюнхенской речи: "ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран. И под эту задачу "скроили" и бюрократический аппарат ОБСЕ, который абсолютно никак не связан с государствами-учредителями". Яркими примерами ангажированности и двойных стандартов ОБСЕ являются заявления (или замалчивания) со стороны организации, касающиеся инцидентов с журналистами и средствами массовой информации. Так, ОБСЕ проигнорировала запрет вещания российского телеканала RT DE в Германии, однако поспешила осудить ответные меры Москвы в отношении германской медиакомпании Deutsche Welle. Также в ОБСЕ в 2021 году словно не замечали нарушений на митингах сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, однако активно критиковали меры российских правоохранителей на несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. Нерешенность иранской ядерной проблемы Путин в мюнхенской речи: "Если международное сообщество не выработает разумного решения этого конфликта интересов [по иранской ядерной программе], мир и дальше будут потрясать подобные дестабилизирующие кризисы <…> Мы будем постоянно сталкиваться с угрозой распространения оружия массового уничтожения". Ситуация с ядерной программой Ирана до сих пор в подвешенном состоянии. В 2015 году пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), разрешавший Тегерану при соблюдении некоторых условий вести мирную ядерную деятельность. Однако в 2018 году США по решению президента Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из СВПД. С приходом к власти в США Джо Байдена Вашингтон выразил готовность возобновить выполнение своих обязательств по сделке. Консультации начались, и есть надежда, что переговоры с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение завершатся в феврале 2022 года. Путин еще в мюнхенской речи подчеркивал, что некоторые страны "с полным на то основанием" хотят развивать собственную ядерную энергетику как основу их энергонезависимости, но есть опасение трансформации этих технологий в оружейные. В связи с этим Россия предлагала создать многонациональные центры по обогащению урана, однако прогресса в этой сфере нет. Призывы вернуть себе ядерный статус периодически звучат в Киеве. На повестке дня остается и проблема ядерной программы КНДР. В этих условиях особняком на фоне всех остальных противоречий между РФ и Западом стоит принятие в начале 2022 года лидерами пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН - России, Великобритании, Китая, США и Франции - совместного заявления о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Долгосрочные контракты и энергобезопасность Путин в мюнхенской речи: "В состоянии ли наше правительство действовать ответственно при решении проблем энергетических поставок и по обеспечению энергетической безопасности? Конечно, да! Все, что мы делали до сих пор и делаем сейчас, направлено на достижение только одной цели: перевести наши отношения с потребителями и с транзитерами наших углеводородов на рыночные, прозрачные принципы и в долгосрочные контракты". За последние 15 лет Россия диверсифицировала поставки в Европу, введя в эксплуатацию газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток".

На эту тему Цены на газ в Европе вновь обновили максимум. Почему это произошло