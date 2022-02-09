Захарова: странам ОБСЕ нужно определиться с понятиями о неделимости безопасности

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что странам - членам ОБСЕ пора определиться с понятийным аппаратом касаемо неделимости безопасности и прояснить, хотят ли они следовать прежним обязательствам.

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"[Странам ОБСЕ] уже пора определиться с понятийным аппаратом [касаемо вопроса о неделимости безопасности], что они подразумевают конкретно и привержены ли, чувствуют для себя обязательным исполнение того, под чем подписались, или уже какая-то другая концепция", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Захарова отметила, что ранее такое предложение странам - участницам организации выдвинул глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ровно на эту же тему, но уже языком дипломатическим, выразился министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда направил послание странам - членам ОБСЕ с вопросом и просьбой, настоятельным пожеланием определиться, что они имеют в виду под понятием неделимости безопасности и не столько в философско-теоретическом плане, сколько исходя из тех документов, которые они подписывали сами", - продолжила Захарова.

По ее словам, Москва ждет четкого ответа стран ОБСЕ на эту просьбу. Она добавила, что этот аспект нужен для предметного диалога с Западом. "Очень ждем ответа, видим некие всплески информационной активности, кто-то пытается что-то у микрофона прокомментировать, но мы хотели бы получить разъяснения четко", - заключила дипломат.

Как ранее заявлял постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, Москва ждет от западных государств из числа участников данной организации ответы на российский запрос о понимании принципа неделимости безопасности не в коллективном, а в национальном качестве.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Россия также ожидает оперативной реакции на послание главы российского МИД Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран.