Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова покинет свой пост по собственному желанию

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова досрочно сложит полномочия по собственному желанию, она покинет пост 14 февраля. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона со ссылкой на соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Освободить 14.02.2022 Виртуозову Наталью Сергеевну, вице-губернатора Московской области, от замещаемой государственной должности Московской области в связи с досрочным добровольным сложением с себя полномочий", - говорится в документе.

Согласно сайту правительства Подмосковья, Виртуозова занималась формированием и реализацией единой информационной политики. В ее задачи входили контроль и координация деятельности Главного управления по информационной политике и Главного управления социальных коммуникаций Московской области, а также регионального Комитета по туризму.

На пост вице-губернатора Виртуозова была назначена в 2015 году, до этого она занимала должности зампреда правительства региона и советника губернатора области в ранге министра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о масштабных кадровых перестановках в правительстве региона. В частности, на позицию вице-губернатора предложена кандидатура курирующей социальный блок Ирины Каклюгиной - действующему зампреду правительства области. Информационным блоком в должности зампреда правительства займется Вячеслав Духин. Анастасия Звягина, занимавшая пост министра правительства по информационной политике, по словам губернатора, станет его советником.