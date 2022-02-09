МИД РФ: отказ Запада от поставок оружия Киеву и вывод инструкторов обеспечит деэскалацию

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская сторона убеждена, что прекращение поставок вооружений на Украину и вывод с ее территории западных инстукторов позволит быстро стабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) и стран НАТО. А также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - указала дипломат.

Захарова заявила, что РФ призывает к практическим шагам по деэскалации на Украине без нагнетания ситуации. "Мы призываем к прекращению искусственного нагнетания напряженности вокруг Украины, принятию практических шагов, которые были бы направлены на реальную деэскалацию ситуации и урегулирование конфликта в Донбассе на результативной основе Комплекса мер", - указала дипломат.

По ее словам, РФ также призывает Запад посетить и другую сторону на линии соприкосновения в Донбассе. Дипломат напомнила, что 7-8 февраля главы МИД Германии, Австрии, Словакии и Чехии побывали на линии соприкосновения. "Вроде бы, благородная миссия. Вроде бы, начался процесс, к которому мы всегда призывали, - указала она. - И вот в бронежилетах и касках западные дипломаты продвинулись к линии соприкосновения. Но есть нюанс: только с одной стороны, со стороны, подконтрольной Киеву. Вот дальше они почему-то не пошли".

"Вот эта сама черта, которая не является красной для вас, вот ее нужно перейти, я имею в виду линию соприкосновения, и посетить все-таки и почтить своим вниманием тех людей, которые много лет страдают из-за того, что вы когда-то воодушевляли украинских политиков на совершение антиконституционного переворота", - подчеркнула Захарова.