Британцы предложили учредить пост почетного консула в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Британский дипломат предложила учредить в Санкт-Петербурге пост почетного консула Великобритании вместо закрытого в 2018 году генерального консульства. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов.

"Интересное предложение прозвучало из уст заместителя посла Великобритании, с которой я встречался, по поводу возможного учреждения в Санкт-Петербурге, в связи с закрытием генерального консульства, почетного консула. Но пока дальше разговоров дело не пошло", - сказал он.

По данным представителя МИД РФ, в Санкт-Петербурге сейчас действуют 35 почетных консулов. "Если говорить о почетных консулах, то это направление развивается очень активными темпами, и за прошедший год приступили к работе 5 новых почетных консулов - это Никарагуа, Зимбабве, Португалия, Шри-Ланка и Фиджи. Также есть заявки на назначение почетных консулов Намибии, Танзании, Центральноафриканской республики, Конго и Колумбии. Все эти заявки находятся в разных стадиях проработки, но будем надеяться, что в этом году у нас появятся еще какие-то новые представители стран", - сообщил Запевалов.

Генеральное консульство Великобритании, начавшее работу в Санкт-Петербурге в 1992 году, закрылось с августа 2018 года. Этому предшествовали события, касающиеся экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Лондона.

По версии британской стороны, Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее британская сторона выступила с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинила Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив доказательств, британцы выслали из страны 23 российских дипломата и заявили о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.