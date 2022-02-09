МИД: РФ надеется на подвижки по Украине на встрече политсоветников "нормандской четверки"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что предстоящие контакты политсоветников лидеров стран нормандского формата, а также проходящее в среду онлайн-заседание минской контактной группы приведут к позитивным подвижкам в урегулировании кризиса на Украине. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что сегодняшнее онлайн-заседание контактной группы и предстоящие контакты политических советников лидеров стран "нормандского формата" приведут к позитивным подвижкам в процессе мирного урегулирования внутриукраинского кризиса", - указала дипломат.

Как отметила Захарова, в Москве убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой "так много говорят и пишут западные партнеры", можно "очень быстро". "Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) и стран НАТО. А также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД обратила внимание западных партнеров на то, что российская сторона призывает "к прекращению искусственного нагнетания напряженности вокруг Украины" и принятию "практических шагов, которые были бы направлены на реальную деэскалацию ситуации и урегулирование конфликта в Донбассе на результативной основе комплекса мер".

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что следующие переговоры политсоветников "нормандской четверки" (России, Украины, Франции и Германии) пройдут 10 февраля в Берлине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Предыдущие переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов.